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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Rigetti Computing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Rigetti Computing wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,052 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 80,51 Prozent auf 3,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,192 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,700 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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