Rigaku Holdings Corporation Registered Shs Aktie 138533078 / JP3969750003
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Rigaku öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Rigaku veröffentlicht am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 11,03 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,19 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Rigaku in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 22,52 Milliarden JPY im Vergleich zu 20,14 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 60,81 JPY, gegenüber 50,19 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 102,34 Milliarden JPY im Vergleich zu 94,19 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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