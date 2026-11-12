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12.11.2026 14:03:36
Ausblick Richemont: Umsatz- und Gewinnanstieg im Halbjahr erwartet
Genf (awp) - Richemont dürfte ein weiteres starkes Quartal hingelegt haben, angetrieben vom Schmuckgeschäft. Nach dem Traumstart in das per 1. April angelaufene Geschäftsjahr 2026/27 dürfte sich das Wachstum im Sommerquartal allerdings verlangsamt haben. Sorgenkind bleibt der chinesische Markt.
Richemont veröffentlicht die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026/27 (bis Ende September) am Freitag, 13. November. Insgesamt sechs Analysten haben zum AWP-Konsens beigetragen.
H1 2026/27 (in Mio EUR) AWP-Konsens H1 2025/26 Umsatz 12'263 10'619 - Schmuck 9'263 7'748 - Uhren 1'645 1'558 EBIT 2'891 2'358 - Marge (in %) 23,6 22,2 Q2 2026/27 (in %) AWP-Konsens Q1 2026/27 Wachstum in LW 13 20
Was steht im Fokus?
Der Genfer Luxusgüterkonzern dürfte den Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr deutlich gesteigert haben, trotz der bereits hohen Vorjahresbasis. Analysten gehen davon aus, dass Richemont dabei die internationale Konkurrenz einmal mehr klar hinter sich lässt.
Allerdings dürfte das Wachstum im zweiten Quartal 2026/27 (per Ende September) nicht mehr an das Niveau vom Vorquartal anknüpfen. Von April bis Juni 2026 wuchs der Gruppenumsatz von Richemont um Währungseffekte bereinigt um 20 Prozent.
Besonders im Schmuckgeschäft mit Vorzeigemarken wie Cartier und Van Cleef & Arpels dürfte es weiter rund gelaufen sein; am Markt wird weiterhin mit einem starken organischen Wachstum gerechnet. Bei den Schmuckhäusern könnte aber der Höhepunkt bald erreicht sein, warnen manche Experten.
Wie entwickelten sich die Regionen?
Sorgen bereitet weiterhin der wichtige chinesische Markt. Indizien für eine schwächere Nachfrage aus Fernost liefern die bereits erfolgten Zahlenvorlagen von Konkurrenten wie etwa Kering oder LVMH.
Im ersten Quartal 2026/27 (per Ende Juni) blieben im Grossraum China, der auch die für Luxus-Shopping bekannten Metropolen Hongkong und Macau umfasst, zwar die Uhrenverkäufe weiter unter Druck. Demgegenüber hatte sich dort die Nachfrage nach Schmuck aber "sehr gut" entwickelt, wie es Mitte Juli hiess. Mit zusätzlichem Rückenwind etwa aus Südkorea oder Taiwan kletterte der Umsatz in der Region Asien Pazifik um 21 Prozent in die Höhe.
Welche Ziele hat das Management ausgegeben?
Richemont kommuniziert üblicherweise keine Ziele zur Umsatz- oder Gewinnentwicklung. Man rechne mit einem weiterhin unsicheren Umfeld für die Luxusgüterbranche, und das nicht nur mit Blick auf den Nahen Osten, hatte Verwaltungsratspräsident Johann Rupert zuletzt im Mai anlässlich der Jahreszahlen 2025/26 gesagt.
Was macht die Aktie?
Die Richemont-Aktien notieren bei knapp 176 Franken (Stand: Mittwoch, 10.00 Uhr) und kosten damit im Vergleich zu Ende 2025 rund 2 Prozent mehr. Der Titel steht damit zwar deutlich höher als im Jahrestief vom März bei 127,20 Franken, aber auch klar tiefer als das Allzeithoch vom August 2026 bei 202,20 Franken.
hs/ys/an
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