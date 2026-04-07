Richardson Electronics Aktie 966560 / US7631651079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.04.2026 07:01:06
Ausblick: Richardson Electronics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Richardson Electronics lädt am 08.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,045 USD aus. Im letzten Jahr hatte Richardson Electronics einen Verlust von -0,150 USD je Aktie eingefahren.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 53,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 53,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,255 USD, gegenüber -0,080 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 216,3 Millionen USD im Vergleich zu 208,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Richardson Electronics Ltd.
Analysen zu Richardson Electronics Ltd.
Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg im Fokus: Zurückhaltung an Asiens Börsen
An den Börsen in Fernost dominiert am Dienstag Zurückhaltung.