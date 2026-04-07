Ausblick: Richardson Electronics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Richardson Electronics lädt am 08.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,045 USD aus. Im letzten Jahr hatte Richardson Electronics einen Verlust von -0,150 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 53,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 53,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,255 USD, gegenüber -0,080 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 216,3 Millionen USD im Vergleich zu 208,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch