Ausblick: Rhythm Pharmaceuticals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Rhythm Pharmaceuticals lädt am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,710 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rhythm Pharmaceuticals noch -0,820 USD je Aktie verloren.

Rhythm Pharmaceuticals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 85,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 18 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 66,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,945 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,110 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 318,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 189,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net