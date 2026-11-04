Ausblick: Rheinmetall stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rheinmetall lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 7,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie vermeldet.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,23 Milliarden EUR – das würde einem Zuwachs von 16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,78 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 37,32 EUR, gegenüber 15,38 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 23 Analysten durchschnittlich 13,90 Milliarden EUR im Vergleich zu 9,94 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net