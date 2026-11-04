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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Rheinmetall stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Demnächst wird Rheinmetall die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.
Rheinmetall lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 7,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie vermeldet.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,23 Milliarden EUR – das würde einem Zuwachs von 16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,78 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 37,32 EUR, gegenüber 15,38 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 23 Analysten durchschnittlich 13,90 Milliarden EUR im Vergleich zu 9,94 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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