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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Rheinmetall präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Rheinmetall lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Rheinmetall die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten schätzen, dass Rheinmetall für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,780 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,89 Prozent auf 3,60 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall noch 3,25 Milliarden USD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,45 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,47 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,71 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 11,21 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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