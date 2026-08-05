Rheinmetall Aktie 4884668 / US76206K1079
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Rheinmetall öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Rheinmetall wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,39 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 110,61 Prozent erhöht. Damals waren 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 34,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,75 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Rheinmetall für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,71 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,67 USD aus. Im Vorjahr waren 3,47 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten im Durchschnitt 16,06 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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