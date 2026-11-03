|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Reynolds Consumer Products verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Reynolds Consumer Products äussert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,383 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,380 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 939,2 Millionen USD – ein Plus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reynolds Consumer Products 931,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,61 USD, gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 3,80 Milliarden USD im Vergleich zu 3,72 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Reynolds Consumer Products
|
07:01
|Ausblick: Reynolds Consumer Products verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Reynolds Consumer Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Reynolds Consumer Products präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Reynolds Consumer Products vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Reynolds Consumer Products
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tritt im Dienstagshandel auf der Stelle, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.