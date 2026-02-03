Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Rexnord gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rexnord wird am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,339 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 8,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 400,8 Millionen USD gegenüber 370,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,920 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,69 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,57 Milliarden USD.

