Rexford Industrial Realty Aktie 21505836 / US76169C1009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Rexford Industrial Realty legt Quartalsergebnis vor
Rexford Industrial Realty stellt am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,278 USD. Dies würde einer Verringerung von 24,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Rexford Industrial Realty 0,370 USD je Aktie vermeldete.
8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 233,0 Millionen USD gegenüber 253,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,99 Prozent.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,264 USD, gegenüber 0,860 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 945,7 Millionen USD im Vergleich zu 998,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rexford Industrial Realty Inc Trust Units
|
21.10.26
|Ausblick: Rexford Industrial Realty legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Rexford Industrial Realty legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: Rexford Industrial Realty legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Rexford Industrial Realty stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Rexford Industrial Realty veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Rexford Industrial Realty Inc Trust Units
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.