Reviv3 Procare Aktie 132211378 / US76151R2067
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05.10.2026 07:01:06
Ausblick: Reviv3 Procare präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Reviv3 Procare wird am 06.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,130 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Reviv3 Procare noch 0,040 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 8,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 18,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Reviv3 Procare einen Umsatz von 6,9 Millionen USD eingefahren.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie, gegenüber 0,330 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 39,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 30,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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