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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Restamax präsentiert Quartalsergebnisse
Restamax wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,180 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,090 EUR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Restamax 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 96,8 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Restamax 91,4 Millionen EUR umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,633 EUR im Vergleich zu 1,55 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 380,0 Millionen EUR, gegenüber 358,0 Millionen EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Restamax Oyj
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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