Ausblick: Restamax präsentiert Quartalsergebnisse

Restamax wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,180 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,090 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Restamax 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 96,8 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Restamax 91,4 Millionen EUR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,633 EUR im Vergleich zu 1,55 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 380,0 Millionen EUR, gegenüber 358,0 Millionen EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net