RESORTTRUST Aktie 695444 / JP3974450003
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: RESORTTRUST stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
RESORTTRUST wird am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 14,07 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 14,41 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,44 Prozent auf 56,73 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 52,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 102,92 JPY im Vergleich zu 98,58 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 263,97 Milliarden JPY, gegenüber 263,02 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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