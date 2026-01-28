Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Resmed Aktie 1058638 / AU000000RMD6

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Resmed präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Resmed lädt am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,274 USD je Aktie gegenüber 0,360 AUD je Aktie im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 17 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,40 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,97 Milliarden AUD im Vorjahresquartal.

25 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,09 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,47 AUD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,61 Milliarden USD, gegenüber 7,95 Milliarden AUD im Vorjahreszeitraum, aus.

