Ausblick: Resideo Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Resideo Technologies wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,470 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Resideo Technologies -5,590 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 0,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,94 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,93 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -3,770 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 7,19 Milliarden USD, gegenüber 7,47 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch