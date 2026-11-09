Ausblick: Resideo Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Resideo Technologies gibt am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,335 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,850 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 61,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 712,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,63 USD, gegenüber -3,770 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 3,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,47 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net