Republic Services Aktie 926678 / US7607591002
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Republic Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Republic Services veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 23 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,81 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,43 Prozent erhöht. Damals waren 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
21 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,36 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,28 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,85 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,20 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 16,59 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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