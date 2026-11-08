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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: REPAY legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
REPAY wird am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten schätzen, dass REPAY für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,240 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll REPAY in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 95,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 152,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 77,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,929 USD aus. Im Vorjahr waren -3,000 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 491,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 309,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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