Ausblick: RenovoRx informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

RenovoRx wird am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,073 USD. Das entspräche einem Gewinn von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,080 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll RenovoRx nach den Prognosen von 4 Analysten 0,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 66,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,295 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,320 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 3,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch