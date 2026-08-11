RenovoRx Aktie 112832317 / US75989R1077
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: RenovoRx informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
RenovoRx wird am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,073 USD. Das entspräche einem Gewinn von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,080 USD erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll RenovoRx nach den Prognosen von 4 Analysten 0,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 66,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,295 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,320 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 3,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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