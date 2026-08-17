ReNew Energy Globa a Aktie 113381409 / GB00BNQMPN80
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17.08.2026 07:01:06
Ausblick: ReNew Energy Global A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ReNew Energy Global A stellt am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 11,56 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 43,49 Milliarden INR, was einem Umsatz von 455,7 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 24,38 INR, gegenüber 0,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 157,50 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,50 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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