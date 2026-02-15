Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ReNew Energy Globa a Aktie

15.02.2026 07:01:06

Ausblick: ReNew Energy Global A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ReNew Energy Global A gibt am 16.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -9,457 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 23,87 Milliarden INR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 218,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 16,37 INR je Aktie, gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 136,43 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch