Ausblick: Remedy Entertainment veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Remedy Entertainment präsentiert in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,285 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 29,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,9 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Remedy Entertainment für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 12,0 Millionen EUR aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,273 EUR im Vergleich zu -0,960 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 106,7 Millionen EUR, gegenüber 59,5 Millionen EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch