Ausblick: Reliance Steel Aluminum vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Reliance Steel Aluminum wird am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 6,83 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 90,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,59 USD erwirtschaftet wurden.

Reliance Steel Aluminum soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,74 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 24,12 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 13,98 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,85 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 14,29 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch