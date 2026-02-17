Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Reliance Steel Aluminum verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Reliance Steel Aluminum veröffentlicht am 18.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 2,83 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,45 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 10,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 14,69 USD, gegenüber 15,56 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 14,24 Milliarden USD im Vergleich zu 13,84 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Reliance Steel & Aluminum Co.
|
07:01
|Ausblick: Reliance Steel Aluminum verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Reliance Steel Aluminum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Reliance Steel Aluminum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Reliance Steel Aluminum gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)