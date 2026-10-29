Ausblick: Reliance Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Reliance Industries äussert sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Reliance Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,94 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 13,42 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Reliance Industries im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3.184,25 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.546,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 25,06 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 63,08 INR aus. Im Vorjahr waren 59,69 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 12.148,91 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 10.557,80 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net