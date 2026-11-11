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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Rekor Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Rekor Systems lädt am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,020 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 33,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,030 USD je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 14,1 Millionen USD aus – eine Minderung von 0,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Rekor Systems einen Umsatz von 14,2 Millionen USD eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,110 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,260 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 51,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 48,5 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rekor Systems
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11.11.26
|Ausblick: Rekor Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Rekor Systems
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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