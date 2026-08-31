Regis Aktie 130965619 / US7589322061
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31.08.2026 07:01:06
Ausblick: Regis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Regis veröffentlicht am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,170 USD. Das entspräche einer Verringerung von 99,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 42,58 USD erwirtschaftet wurden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 53,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 12,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 60,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie, gegenüber 46,10 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 221,5 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 210,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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