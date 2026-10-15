Ausblick: Regions Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Regions Financial präsentiert in der am 16.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 22 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,662 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Regions Financial 0,610 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Regions Financial nach den Prognosen von 17 Analysten im Schnitt 1,99 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 17,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,42 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,64 USD, gegenüber 2,30 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 7,82 Milliarden USD im Vergleich zu 9,52 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch