Ausblick: Regions Financial legt Quartalsergebnis vor

Regions Financial präsentiert am 17.01.2020 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel.

24 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,388 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,370 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Regions Financial in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,56 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 1,48 Milliarden USD im Vergleich zu 1,44 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD, gegenüber 1,36 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 5,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 5,75 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch