Ausblick: Regional Management stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Regional Management wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,47 USD aus. Im letzten Jahr hatte Regional Management einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 174,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 165,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,94 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,45 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 689,7 Millionen USD, gegenüber 645,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch