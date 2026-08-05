REGENXBIO Aktie 29297045 / US75901B1070
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: REGENXBIO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
REGENXBIO wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,079 USD aus. Im letzten Jahr hatte REGENXBIO einen Verlust von -1,380 USD je Aktie eingefahren.
REGENXBIO soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 97,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 357,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,881 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,760 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 227,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 170,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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