Ausblick: Reeds zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Reeds äussert sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,414 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Reeds noch ein Verlust pro Aktie von -0,780 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 7,6 Millionen USD – ein Minus von 19,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reeds 9,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,520 USD, gegenüber -1,910 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 32,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 34,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch