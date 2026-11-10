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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Reeds stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Reeds öffnet am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,264 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,480 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 8,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 18,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -1,326 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,910 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 31,9 Millionen USD, gegenüber 34,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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