Ausblick: Redwire präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Redwire stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,115 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Redwire noch -0,290 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 22,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 126,6 Millionen USD gegenüber 103,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,753 USD, gegenüber -2,280 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 475,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 335,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net