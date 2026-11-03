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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Redington (India) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Redington (India) präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 6,57 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Redington (India) 4,96 INR je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Redington (India) nach den Prognosen von 3 Analysten 364,02 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 25,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 290,76 Milliarden INR umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 26,34 INR je Aktie, gegenüber 19,06 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1.489,48 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 1.191,62 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Redington (India) Ltd
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07:01
|Ausblick: Redington (India) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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28.07.26
|Ausblick: Redington (India) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Redington (India) Ltd
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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