Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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05.05.2026 14:49:00
Ausblick: Redcare Pharmacy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Redcare Pharmacy öffnet die Bücher - was Experten in Aussicht stellen.
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,458 EUR. Das entspräche einem Gewinn von 13,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,530 EUR erwirtschaftet wurden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 839,2 Millionen EUR - das wäre ein Zuwachs von 17,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 717,3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,743 EUR, gegenüber -1,870 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 3,34 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,94 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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