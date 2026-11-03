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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Red Violet gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Red Violet stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,415 USD gegenüber 0,290 USD im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Red Violet für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 27,2 Millionen USD aus.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,54 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,910 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 106,7 Millionen USD, gegenüber 90,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Red Violet Inc Registered Shs When Issued
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|Ausblick: Red Violet gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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|Ausblick: Red Violet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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05.05.26
|Ausblick: Red Violet stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Red Violet Inc Registered Shs When Issued
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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