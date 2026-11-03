Ausblick: Red Violet gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Red Violet stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,415 USD gegenüber 0,290 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Red Violet für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 27,2 Millionen USD aus.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,54 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,910 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 106,7 Millionen USD, gegenüber 90,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net