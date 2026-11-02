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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Red Rock Resorts A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Red Rock Resorts A lädt am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
13 Analysten schätzen, dass Red Rock Resorts A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,448 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,680 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,54 Prozent auf 478,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Red Rock Resorts A noch 475,6 Millionen USD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,70 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,12 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,02 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,01 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Red Rock Resorts Inc (A)
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07:01
|Ausblick: Red Rock Resorts A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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19.10.26
|Erste Schätzungen: Red Rock Resorts A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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20.07.26
|Erste Schätzungen: Red Rock Resorts A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Red Rock Resorts Inc (A)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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