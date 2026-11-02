Ausblick: Red Rock Resorts A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Red Rock Resorts A lädt am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

13 Analysten schätzen, dass Red Rock Resorts A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,448 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,680 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,54 Prozent auf 478,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Red Rock Resorts A noch 475,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,70 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,12 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,02 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,01 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net