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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Realty veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Realty öffnet am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,407 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,43 Milliarden USD – ein Minus von 2,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Realty 1,47 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,52 USD, gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 5,70 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,76 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Realty Income Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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