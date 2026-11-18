Real Matters äussert sich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,007 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,330 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 13,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 63,4 Millionen CAD erzielt wurde.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,430 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 54,1 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 237,3 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net