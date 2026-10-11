RBL Bank Aktie 31284346 / INE976G01028
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11.10.2026 07:01:06
Ausblick: RBL Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
RBL Bank wird am 12.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,58 INR. Das entspräche einer Verringerung von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,15 INR erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 29,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 31,37 Milliarden INR gegenüber 44,42 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,70 INR aus. Im Vorjahr waren 14,34 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 126,76 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 185,10 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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