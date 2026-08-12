RaySearch Laboratories AB Aktie 614706 / SE0000135485
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: RaySearch Laboratories (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
RaySearch Laboratories (B) veröffentlicht am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 1,19 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,900 SEK je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 272,0 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 304,9 Millionen SEK in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,63 SEK im Vergleich zu 6,64 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,41 Milliarden SEK, gegenüber 1,34 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu RaySearch Laboratories AB (B)
|
07:01
|Ausblick: RaySearch Laboratories (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: RaySearch Laboratories (B) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: RaySearch Laboratories (B) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: RaySearch Laboratories (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)