Ausblick: RaySearch Laboratories (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

RaySearch Laboratories (B) lädt am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,40 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,83 Prozent erhöht. Damals waren 2,09 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 14,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 379,3 Millionen SEK gegenüber 332,3 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,88 SEK je Aktie, gegenüber 6,64 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,37 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 1,34 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net