Ratos AB Aktie 614099 / SE0000111940
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ratos (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ratos (B) stellt am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,578 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 52,23 Prozent verringert. Damals waren 1,21 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,73 Prozent auf 4,24 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Ratos (B) noch 4,17 Milliarden SEK umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,04 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,050 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 19,20 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 18,83 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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