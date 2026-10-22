Ratos AB Aktie 25180 / SE0000191090
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ratos (A) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ratos (A) präsentiert in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ratos (A) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,578 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,21 SEK je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,24 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,17 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,04 SEK, während im vorherigen Jahr noch -2,050 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,20 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 18,83 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.ch
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