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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Rapid7 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Rapid7 öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 22 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,456 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Rapid7 0,150 USD je Aktie eingenommen.
20 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 209,1 Millionen USD gegenüber 218,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,09 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,80 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,360 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 839,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 859,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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07:01
|Ausblick: Rapid7 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Rapid7 legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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09.08.26
|Ausblick: Rapid7 präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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26.07.26
|Erste Schätzungen: Rapid7 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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04.05.26
|Ausblick: Rapid7 stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Rapid7 Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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