Rapid7 Aktie 28570046 / US7534221046
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Rapid7 präsentiert Quartalsergebnisse
Rapid7 wird am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt gehen 23 Analysten von einem Gewinn von 0,346 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Rapid7 in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 208,2 Millionen USD im Vergleich zu 214,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,360 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt von insgesamt 838,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 859,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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