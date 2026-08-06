Rapid Micro Biosystem a Aktie 112382971 / US75340L1044
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Rapid Micro Biosystems A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rapid Micro Biosystems A äussert sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,243 USD. Das entspräche einem Gewinn von 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,270 USD erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 8,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,9 Millionen USD gegenüber 7,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,930 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,050 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 39,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 33,6 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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