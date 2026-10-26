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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Range Resources stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Range Resources öffnet am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 23 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,764 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 27,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Plus von 21,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 798,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 655,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,14 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,74 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,51 Milliarden USD, gegenüber 2,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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